Un Posto al Sole anticipazioni 8 ottobre | Rosa e Damiano sempre più vicini Mariella e Guido in crisi
Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Un Posto al Sole, la soap di Rai 3 in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 20.50 Nuovo appuntamento domani alle 20.50 su Rai Tre con Un Posto al Sole, la soap per eccellenza della tv italiana. Nell' episodio di mercoledì 8 ottobre troveremo Rosa e Damiano sempre più uniti, accomunati dalla preoccupazione per le sorti di Eduardo che, in attesa del processo, sta provando a rifarsi una vita ma trova ostilità nel quartiere. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nella prossima puntata. Dov'eravamo rimasti La relazione tra Rosa e Pino è giunta al capolinea, finita tra le incomprensioni e l'insofferenza di Pino per il comportamento della fidanzata che, ogni volta, ha dato sempre priorità alla .
Un Posto Al Sole, Luisa Amatucci: Ecco Perchè L’Attrice Lascia La Soap!
Un Posto al Sole anticipazioni: Damiano si schiera con Michele e scoppia la tensione
Un Posto al Sole Anticipazioni 24 luglio 2025: Mariella e Guido uniti per amore di Lollo!
