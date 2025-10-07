Un planetario sotto il cielo di Parigi | Matthieu Blazy firma il futuro di Chanel con eleganza cosmica in continuo dialogo Coco
S otto un cielo stellato ricreato ad arte nella navata del Grand Palais, i pianeti della moda si sono finalmente allineati. L’attesa per il debutto di Matthieu Blazy da Chanel era altissima, quasi un anno di sospensione prima di scoprire la sua visione per una delle Maison più iconiche al mondo. Davanti a un parterre di stelle (del cinema), da Nicole Kidman a Penélope Cruz, da Margot Robbie a Pedro Pascal, è andata in scena non solo la sfilata della collezione primavera-estate 2026, ma la dichiarazione d’intenti di una nuova era. Una collezione che è un dialogo immaginario con Gabrielle, un viaggio che parte dal suo stile per approdare in un universo tutto da esplorare. 🔗 Leggi su Iodonna.it
