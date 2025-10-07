Un piccolo rimedio a un atto ignobile | La Russa porta fiori alla statua di Wojtyla vandalizzata dai pro-Pal

«Un piccolo rimedio a un atto ignobile». Così il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ha definito il gesto simbolico che ha voluto compiere portando un mazzo di fiori alla statua di Giovanni Paolo II, vandalizzata durante la manifestazione pro-Pal con la scritta «fascista di m.». La Russa porta fiori alla statua di Wojtyla vandalizzata dai pro-Pal. La Russa, che ha compiuto questo gesto «a nome di tutto il Senato», era accompagnato da una delegazione di senatori, tra i quali il capogruppo di FdI, Lucio Malan, e quello di FI, Maurizio Gasparri, ma ha informato tutti i capigruppo: «Alcuni son potuti venire, altri non hanno potuto, ma immagino che con il pensiero non siano contrari», ha spiegato. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

