Un periodo nero Mew la cantante di Amici rompe il silenzio | fan senza parole

Personaggi TV. È tornata a parlare dopo mesi di silenzio Mew, la cantante che il pubblico ha conosciuto grazie ad Amici di Maria De Filipp i. Dopo l’esperienza televisiva, di lei si era parlato solo per brevi gossip e indiscrezioni sulla sua vita privata. Ora però l’artista è pronta a tornare sulla scena musicale con un nuovo disco e, in un’intervista a Vanity Fair, ha deciso di raccontarsi come non aveva mai fatto prima. “Prima di scrivere questo disco ho vissuto un periodo nero – ha confessato – in cui mi veniva di utilizzare un linguaggio molto tosto che però ho deciso di risparmiare al pubblico”. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Un periodo nero”. Mew, la cantante di Amici rompe il silenzio: fan senza parole

In questa notizia si parla di: periodo - nero

Manna, periodo nero per il ds del Napoli: patente ritirata dopo il compleanno di Conte

Bagnaia, è un periodo nero: la caduta alla curva del Tramonto

In un periodo nero per la madre Sarah Ferguson, la principessa Eugenia di York lancia un’importante iniziativa contro la moda contraffatta

ZVEREV OUT DA SHANGHAI A SORPRESA Continua il periodo nero di Zverev che si concede in tre set al numero 54 del ranking Rinderknech. Ora il francese affronterà il ceco Lehecka #Tennis #RolexShanghaiMasters #Zverev - X Vai su X

Juan #Cabal ai microfoni di 'DAZN_IT': GIOIA E RICONOSCENZA – “Non è stato un periodo nero perchè ho imparato tante cose e mi è servito tanto. Non lo volevo ma è stato così. Ora sono tornato dopo un periodo lungo, ho trovato il primo gol in Serie A. Sono Vai su Facebook

Amici, Mew ha vissuto un periodo nero/ “La terapia mi ha aiutata a vivere con più leggerezza, sono rinata” - Mew ha raccontato di aver vissuto un periodo molto difficile, oggi però sta bene, grazie alla terapia ha imparato a vivere con più leggerezza. Scrive ilsussidiario.net

Amici, Mew rompe il silenzio: “Ho vissuto un periodo nero”, poi la rinascita - L'articolo Amici, Mew rompe il silenzio: “Ho vissuto un periodo nero”, poi la rinascita sembra essere il primo su LaNostraTv. Riporta msn.com