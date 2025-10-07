Un parco marino in Canada potrebbe uccidere i suoi 30 beluga | il governo ha vietato il trasferimento in Cina

Marineland, storico parco marino canadese, ha detto che sarà costretto a uccidere 30 beluga dopo che il governo ha vietato il loro trasferimento in Cina e negato un aiuto economico per mantenerli. La struttura è stata chiusa in seguito a denunce e inchieste per maltrattamento, ma al suo interno ci sono ancora diversi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

