Un parco marino in Canada potrebbe uccidere i suoi 30 beluga | il governo ha vietato il trasferimento in Cina

Marineland, storico parco marino canadese, ha detto che sarà costretto a uccidere 30 beluga dopo che il governo ha vietato il loro trasferimento in Cina e negato un aiuto economico per mantenerli. La struttura è stata chiusa in seguito a denunce e inchieste per maltrattamento, ma al suo interno ci sono ancora diversi animali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

parco marino canada potrebbeUn parco marino in Canada potrebbe uccidere i suoi 30 beluga: il governo ha vietato il trasferimento in Cina - Marineland, storico parco marino canadese, ha detto che sarà costretto a uccidere 30 beluga dopo che il governo ha vietato il loro trasferimento in Cina ... Riporta fanpage.it

parco marino canada potrebbeUno zoo marino canadese ha minacciato di uccidere 30 beluga - La direzione di Marineland, un parco divertimenti con uno zoo marino nella regione canadese dell’Ontario, ha minacciato di uccidere 30 beluga se il governo non gli darà un sostegno economico. Si legge su ilpost.it

