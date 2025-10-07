Un omaggio elegante a mamma Kris ma forse anche un sottile e ribelle riferimento a Bianca Censori
A ppena arrivata da Los Angeles, Kim Kardashian detta la nuova agenda fashion alla Paris Fashion Week SS2026, abbandonando le sue iconiche onde per un taglio che è già cult: il Paris Pixie. Un gesto di stile radicale che mescola heritage familiare e un pizzico di gossip tagliente. Kim Kardashian sorprende Parigi con un nuovo cortissimo pixie cut X Il colpo di testa di Kim Kardashian. Nonostante il ricchissimo parterre di celeb mondiali, il momento clou della Paris Fashion Week Primavera-Estate 2026 è l’arrivo della ex signora West. Il debutto è clamoroso, la 44enne sfoggia a sorpresa un pixie cut nero corvino minimalista e potente. 🔗 Leggi su Iodonna.it
