Un nuovo sguardo sul paesaggio toscano | completati i rilievi aerei regionali

FIRENZE – Uno sguardo dall’alto, nitido e dettagliato, per raccontare la Toscana in ogni suo angolo. La Regione ha completato e pubblicato le nuove ortofoto dei rilievi aerei, un archivio di immagini che copre oltre due milioni di ettari di territorio regionale. Il rilievo, realizzato tra novembre 2024 e aprile 2025, è stato effettuato in inverno per ottenere una visione più pulita del suolo e del paesaggio, libera dalla vegetazione che in altri periodi ne nasconde le forme. Il risultato è un mosaico di immagini ad alta precisione geometrica, con una risoluzione di 15 centimetri a terra e una resa cromatica in quattro bande spettrali (Rgb + infrarosso vicino). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it