Un nuovo parco sull’area dimenticata | progetto da 140mila euro

Un’area dimenticata della città di Brugherio tornerà a vivere, grazie a un importante progetto di riqualificazione urbana. Prenderà vita nei prossimi mesi il nuovo parco all’incrocio tra le vie Buozzi e Matteotti. Lo ha annunciato il sindaco Roberto Assi nei giorni scorsi. "L’opera – spiega il primo cittadino – comporta un investimento da quasi 140mila euro per riqualificare cira 8 mila metri quadrati di parco. Gli alberi andranno riordinati: eventualmente sostituiti quelli irrecuperabili. La recinzione sarà tolta e verrà recuperato un muretto con funzione di seduta. Rimarrà, invece, la barriera di siepi, che delimita l’area dedicata ai giochi dei bimbi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

