Un nuovo laboratorio immersivo e virtuale | Qui i ragazzi impareranno a studiare la chimica

Ilrestodelcarlino.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un laboratorio nuovo e immersivo nel polo didattico Sant’Agostino dell’Università di Camerino, destinato alla chimica. Un ambiente di apprendimento che combina tecnologia, realtà virtuale e formazione scientifica. All’interno del laboratorio virtuale, studenti e ricercatori potranno eseguire esperimenti reali in realtà virtuale, osservando fenomeni chimici, manipolando strumenti e reagenti digitali, e verificando in sicurezza i principi appresi durante le lezioni. L’esperienza è accompagnata da una guida interattiva, una sorta di lavagnetta virtuale che conduce gli utenti passo dopo passo, illustrando le prime azioni fondamentali e invitando a osservare, riflettere e sperimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

