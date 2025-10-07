Un laboratorio nuovo e immersivo nel polo didattico Sant’Agostino dell’Università di Camerino, destinato alla chimica. Un ambiente di apprendimento che combina tecnologia, realtà virtuale e formazione scientifica. All’interno del laboratorio virtuale, studenti e ricercatori potranno eseguire esperimenti reali in realtà virtuale, osservando fenomeni chimici, manipolando strumenti e reagenti digitali, e verificando in sicurezza i principi appresi durante le lezioni. L’esperienza è accompagnata da una guida interattiva, una sorta di lavagnetta virtuale che conduce gli utenti passo dopo passo, illustrando le prime azioni fondamentali e invitando a osservare, riflettere e sperimentare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un nuovo laboratorio immersivo e virtuale: "Qui i ragazzi impareranno a studiare la chimica"