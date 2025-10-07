Un inferno | 8 ore in piedi e un caldo insopportabile il racconto di una donna che lavorava per Shein

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società Fiege Logistics, che gestisce per conto di Shein le attività in Italia, ha annunciato la chiusura del polo di Stradella (Pavia) che avverrà il 31 dicembre e porterà al licenziamento di 311 dipendenti a tempo indeterminato e al mancato rinnovo di 150 contratti a termine. Un'ex dipendente ha raccontato a Fanpage.it quali sono le reali condizioni all'interno dell'azienda: un "inferno" dove "l'unica cosa che conta sono i numeri e la produttività". Interpellata da Fanpage.it, l'azienda ha replicato alla segnalazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: inferno - piedi

inferno 8 ore piedi“Un inferno: 8 ore in piedi e un caldo insopportabile”, il racconto di una donna che lavorava per Shein - La società Fiege Logistics, che gestisce per conto di Shein le attività in Italia, ha annunciato la chiusura del polo di Stradella (Pavia) che avverrà ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Inferno 8 Ore Piedi