Un inferno | 8 ore in piedi e un caldo insopportabile il racconto di una donna che lavorava per Shein
La società Fiege Logistics, che gestisce per conto di Shein le attività in Italia, ha annunciato la chiusura del polo di Stradella (Pavia) che avverrà il 31 dicembre e porterà al licenziamento di 311 dipendenti a tempo indeterminato e al mancato rinnovo di 150 contratti a termine. Un'ex dipendente ha raccontato a Fanpage.it quali sono le reali condizioni all'interno dell'azienda: un "inferno" dove "l'unica cosa che conta sono i numeri e la produttività". Interpellata da Fanpage.it, l'azienda ha replicato alla segnalazione. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In questa notizia si parla di: inferno - piedi
Definisci Bambino: Probabilmente fratello e sorella, in lacrime lui regge lei sulle spalle. Sono sporchi, stremati, probabilmente affamati. A piedi nudi avanzano a fatica, stanno provando a scappare dall’inferno di Gaza. Il loro video è diventato il simbolo di quest Vai su Facebook
Gaza City. Quel popolo di profughi in colonna verso il nulla All’alba l’altra notte il cielo sopra Gaza City è esploso di fuoco: bombe e droni su ciò che era rimasto in piedi, torri di trenta piani che andavano giù come castelli di carta. A cosa può somigliare l’infern - X Vai su X
“Un inferno: 8 ore in piedi e un caldo insopportabile”, il racconto di una donna che lavorava per Shein - La società Fiege Logistics, che gestisce per conto di Shein le attività in Italia, ha annunciato la chiusura del polo di Stradella (Pavia) che avverrà ... Secondo fanpage.it