Un incontro ricorda il decennale della morte del giornalista-scrittore Mario Vespignani | ripubblicato il libro Via del Cippo
Mercoledì 8 ottobre, alle 15, nella Sala ex Consiglio provinciale (piazza Morgagni 9), verrà ricordato Mario Vespignani, giornalista, poeta e scrittore, nel 10° anniversario della morte. Nell'occasione verrà presentato il libro "Via del Cippo" che è stato ripubblicato a vent'anni dalla prima. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
In questa notizia si parla di: incontro - ricorda
Emma Stone ricorda le riprese sul set di The Amazing Spider-Man e l'incontro con l'ex compagno Andrew Garfield: «È stato un momento speciale della mia vita»
Laura Pausini ricorda Pippo Baudo: “È stato l’incontro più importante della mia vita, perché ha cambiato la mia vita e quella dei miei familiari” – Intervista Video
Taylor Swift ricorda l'incontro con il principe William: «È irrispettoso bere una birra quando si incontrano i reali?»
Domani ci ritroviamo! L’Ora del Racconto torna con l’incontro “Bentornate e bentornati”: storie fresche e divertenti per iniziare al meglio il nuovo anno di letture. Hai da 5 a 7 anni e hai prenotato il tuo posto? Allora ricorda l'appuntamento a #Rotonda ? ven Vai su Facebook
Charlie Kirk, lo studente italiano e l'incontro a San Diego: "Chi festeggia sua morte vale meno di uno sputo" - pronunciate ancora con il suo inglese ormai virale sui social - Da adnkronos.com