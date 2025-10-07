Un giovane del Napoli si mette in mostra in Serie B | Questo è un campione
Un giovane talento del Napoli sta iniziando a carburare in Serie B. Il calciatore in questione è Luis Hasa, italo albanese con un passato alla Juventus che ora gioca in prestito alla Carrarese La Carrarese corre e sorprende Non il miglior attacco o la miglior difesa, ma questa Carrarese sta dimostrando di poter stare tra . L'articolo. 🔗 Leggi su Dailynews24.it
Napoli: pestarono a sangue un giovane a Chiaia per una fila non rispettata e spararono tra i bar. Tre nuovi arresti
Napoli, non solo campioni: nel mirino anche una giovane promessa del calcio turco?
Miretti Juventus, il Napoli è più di una pista per il giovane centrocampista bianconero! Madama, però, non vuole concedere sconti: si parte da quella base d’asta altisonante!
#ANSIA A #NAPOLI, LA #SCOMPARSA - La giovane, originaria di Casalnuovo, al momento della scomparsa indossava una canottiera nera e un paio di jeans - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, contatti per il giovane Mathias Ferrante: la situazione - Il Napoli mette nel mirino il giovane Mathias Ferrante, portiere della Novaromentin. gianlucadimarzio.com scrive