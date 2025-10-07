U n nuovo capitolo familiare per Sophia Loren. La leggenda del cinema italiano, 91 anni compiuti a settembre, ha illuminato con la sua presenza il matrimonio del figlio maggiore, Carlo Ponti, che ha sposato in seconde nozze Mariam Sharmanashvili. Dopo le nozze estive a Tbilisi, in Georgia, il direttore d’orchestra 55enne e la sua compagna, insegnante di fitness georgiana vent’anni più giovane, hanno voluto replicare il loro “sì” in Svizzera, città dove la madre risiede da tempo. Sophia Loren compie 90 anni il mito del cinema italiano nel mondo X Leggi anche › I 90 anni di Sophia Loren. Da “Matrimonio all’italiana” a “La ciociara”, ecco i suoi film in tv oggi Sophia Loren al matrimonio del figlio Carlo Ponti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - «Un giorno che custodiremo nei nostri cuori»