Un giardino per Luigi Matti Altadonna giovane vittima del crollo del Morandi

Mercoledì 8 ottobre nell'area verde in via Coni Zugna, in Valpolcevera, si terrà la cerimonia di intitolazione dei giardini Luigi Matti Altadonna. La dedica è in memoria di una delle 43 vittime del crollo di ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018.Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni.

Luigi Matti Altadonna aveva 35 anni e ieri mattina, poco prima di mezzogiorno, stava percorrendo il tratto del viadotto della A10 quando è precipitato nel vuoto insieme al Ponte Morandi.

