Un giaguaro ferito e senza forze ha nuotato per ore in un fiume in Brasile | l'incredibile video del salvataggio

Un giovane giaguaro ferito da colpi d'arma da fuoco è stato salvato dalle acque del Rio Negro a Manaus, in Brasile. Il video del suo incredibile salvataggio sta facendo il giro del mondo e tutti sperano che l'animale possa presto tornare di nuovo libero e in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it

