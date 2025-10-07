Un giaguaro ferito e senza forze ha nuotato per ore in un fiume in Brasile | l'incredibile video del salvataggio
Un giovane giaguaro ferito da colpi d'arma da fuoco è stato salvato dalle acque del Rio Negro a Manaus, in Brasile. Il video del suo incredibile salvataggio sta facendo il giro del mondo e tutti sperano che l'animale possa presto tornare di nuovo libero e in natura. 🔗 Leggi su Fanpage.it
In Amazzonia, un giaguaro ferito dai bracconieri ha nuotato per ore fino all'arrivo dei soccorritori che l'hanno trovato esausto e disorientato. Ora è salvo e in cura a Manaus