Un genocidio non nasce dal nulla il 7 ottobre è caduta la finzione

Orly Noy, giornalista, intellettuale, attivista, è una lucida osservatrice della società israeliana. Ex direttrice della rivista israelo-palestinese +972mag, oggi segue il media gemello Local Call. «Un genocidio non nasce dal nulla, il 7 ottobre è caduta la finzione»

Nasce il comitato “Contro il genocidio del popolo palestinese”: via al corteo nelle piazze

7 ottobre due anni dopo - Due anni sono trascorsi da quel 7 ottobre del 2023 quando migliaia di miliziani di Hamas attraversarono la barriera di sicurezza tra Gaza e Israele per ammazzare uomini, donne e bambini ... Si legge su ilmattino.it

"Bloccare tutto. Il genocidio non è finito": scuole occupate, il corteo del 7 ottobre (vietato) e una nuova mobilitazione per la Flotilla - Le mobilitazioni per la Palestina continuano in città con un primo appuntamento, in piazza Castello, nella simbolica data del 7 ottobre ... torinotoday.it scrive