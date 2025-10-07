Un futuro da scrivere Al Meis quattro giorni di dialoghi e proiezioni

Dal 9 al 12 ottobre, torna al Museo Nazionale dell’Ebraismo Italiano e della Shoah-MEIS la rassegna di incontri dedicata al Libro Ebraico giunta alla sua XVI edizione. Il tema scelto è ’Un futuro da scrivere’: romanzieri, storici, giornalisti, pensatori rifletteranno insieme sui cambiamenti degli ultimi anni e sul crollo di tante certezze che sembravano inscalfibili. "Da 16 anni organizziamo questa iniziativa – spiega il direttore del MEIS Amedeo Spagnoletto -. Per questa edizione abbiamo scelto di togliere la parola ‘Festa’ dal titolo della rassegna: in un momento così doloroso, in cui guerre e sofferenze ci destabilizzano e disorientano, pensiamo sia doveroso scegliere con cura le parole nel rispetto di ogni individuo". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

