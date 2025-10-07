Un decennio di crescita per l’Accademia dei Giorni Felici

Tempo di lettura: 2 minuti Un traguardo importante per una delle istituzioni educative più amate dalle famiglie irpine: la nuova gestione dell’ Accademia dei Giorni Felici celebra i suoi dieci anni di attività, confermandosi punto di riferimento per l’infanzia e la formazione dei più piccoli. Dopo la delicata fase attraversata nel 2015, culminata con una temporanea chiusura, la scuola dell’infanzia paritaria di Avellino ha prontamente ripreso il suo cammino, salvaguardando posti di lavoro, consolidando l’esperienza maturata e rilanciando un progetto educativo radicato nel territorio. Dalla storica sede di via Ferrante, le attività si sono progressivamente estese anche alla struttura di via Oscar D’Agostino, dove oggi trovano spazio la scuola primaria paritaria e il nido d’infanzia, offrendo così un percorso formativo completo e continuativo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

