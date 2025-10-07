Un crimine imperfetto la recensione | un orso tre cadaveri e una valigia piena di soldi

Franck Dubosc rubacchia ai Coen e a P'tit Quinquin per girare una gradevole commedia venata di noir e di spirito natalizio di grande solidità industriale. La recensione di Un crimine imperfetto di Federico Gironi. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Un crimine imperfetto, la recensione: un orso, tre cadaveri e una valigia piena di soldi

