Cinque sale, cinque mesi, cinque artisti under 35. È la formula del nuovo concorso artistico, denominato appunto ‘5x5x5 – 5 sale per 5 mesi per 5 artisti’, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Imola e coordinato dalla Consulta Cultura di Palazzo Sersanti per dare spazio ai giovani talenti creativi del territorio romagnolo. Un progetto che punta a trasformare la Galleria della Fondazione in un laboratorio permanente d’ arte contemporanea, dove ogni mostra diventa occasione d’incontro e dialogo con la comunità. Da gennaio a maggio 2026, i cinque artisti selezionati potranno allestire una propria mostra personale negli spazi della Galleria, accanto alle collezioni della Fondazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un concorso dedicato ai giovani artisti