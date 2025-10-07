Un concentrato della Paris Fashion Week | tutto il meglio di quello che è successo sulle passerelle e appena fuort in 15 immagini

7 ott 2025

Maxi fermagli per capelli che diventano vestiti, il debutto di Meghan Markle sul front-row parigino, l'omaggio raffinato di Yamamoto al grande Giorgio Armani e la voce di Pamela Anderson che legge Pasolini per Valentino: vi raccontiamo, in breve, il meglio di quello che è successo alla Settimana della Moda di Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

