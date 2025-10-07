Un concentrato della Paris Fashion Week | tutto il meglio di quello che è successo sulle passerelle e appena fuori in 15 immagini

Maxi «ciappi» per capelli che diventano vestiti, il debutto di Meghan Markle nel front-row parigino, l'omaggio raffinato di Yamamoto al grande Giorgio Armani e la voce di Pamela Anderson che legge Pasolini per Valentino: vi raccontiamo, in breve, il meglio di quello che è successo alla Settimana della Moda di Parigi. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Un concentrato della Paris Fashion Week: tutto il meglio di quello che è successo sulle passerelle (e appena fuori) in 15 immagini

Un concentrato della Paris Fashion Week: tutto il meglio di quello che è successo sulle passerelle (e appena fuort) in 15 immagini

Paris Fashion Week: i look delle celeb alle sfilate - Insomma, la Paris Fashion Week si conferma non solo il palcoscenico delle maison, ma anche il luogo in cui le star dettano il mood della stagione con look da ammirare e, perché no, da copiare. Lo riporta grazia.it