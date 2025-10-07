Un centro diagnostico privato nella variante Carron a Cisanello i residenti contrari | Ci sottrae spazi verdi

Guardando Cisanello si può dire che stia divenendo un quartiere sempre più orientato a polo della sanità pisana. E non stiamo parlando solo dell’ospedale, che già da sè costituisce una cittadella sanitaria, e del cantiere che porterà alla nascita della Nuova Stella Maris a poca distanza. 🔗 Leggi su Pisatoday.it