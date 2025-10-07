Un canto di pace distribuito gratuitamente dal rocker fiorentino | Quando i bambini non mangiano non giocano non ridono questa è la fine dell’umanità

L a musica come un megafono per lanciare un messaggio che non può più essere ignorato. Piero Pelù sorprende tutti con SOS, un brano inedito che è un grido d’aiuto e un abbraccio solidale. Lontano dalle logiche del mercato e dalle classifiche, questa canzone è un gesto nato da un’urgenza provata dal cantante: sostenere il popolo palestinese. Una release disponibile gratuitamente non sulle solite piattaforme, ma direttamente sul suo sito ufficiale, come un regalo ai suoi fan e un invito alla riflessione per tutti noi. Un atto di coerenza e coraggio che riafferma il ruolo dell’artista come coscienza critica del nostro tempo, in un momento storico in cui prendere posizione diventa necessario. 🔗 Leggi su Iodonna.it

Un canto di pace distribuito gratuitamente dal rocker fiorentino: «Quando i bambini non mangiano, non giocano, non ridono, questa è la fine dell'umanità»

