Un canto di pace distribuito gratuitamente dal rocker fiorentino | Quando i bambini non mangiano non giocano non ridono questa è la fine dell’umanità
L a musica come un megafono per lanciare un messaggio che non può più essere ignorato. Piero Pelù sorprende tutti con SOS, un brano inedito che è un grido d’aiuto e un abbraccio solidale. Lontano dalle logiche del mercato e dalle classifiche, questa canzone è un gesto nato da un’urgenza provata dal cantante: sostenere il popolo palestinese. Una release disponibile gratuitamente non sulle solite piattaforme, ma direttamente sul suo sito ufficiale, come un regalo ai suoi fan e un invito alla riflessione per tutti noi. Un atto di coerenza e coraggio che riafferma il ruolo dell’artista come coscienza critica del nostro tempo, in un momento storico in cui prendere posizione diventa necessario. 🔗 Leggi su Iodonna.it
In questa notizia si parla di: canto - pace
Giacomo Lariccia: “Con Noa e Mira Awad canto la speranza della pace”
Un canto per la pace. Viaggio tra musiche danze, parole e ritmi
ASIAGO, GLI STUDENTI DELL’IIS AL CINEMA LUX PER LO SPETTACOLO “CANTO DI PACE PER TEMPI DI GUERRA” Nella mattinata di mercoledì 1 ottobre, gli studenti di tutte le classi dell'IIS di Asiago hanno assistito a uno spettacolo proposto da Zeld Vai su Facebook