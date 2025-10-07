Un arresto e otto denunce | i controlli dei carabinieri nel Vco

Un arresto, otto denunce, sei patenti ritirate e due persone segnalate alla Prefettura.É questo il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri nell'ultima settimana lungo le strade del Vco.In particolare, i militari della stazione di Verbania, nella giornata di ieri, hanno dato esecuzione a. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

In questa notizia si parla di: arresto - otto

Napoli, controlli a Soccavo e Rione Traiano: un arresto, otto denunce e sequestri di droga

Droga e controlli a tappeto tra Soccavo e Rione Traiano: un arresto e otto denunce

Agguato contro l’imprenditore di #Montichiari: otto arresti L’indagine dei Carabinieri di Brescia, partita dal tentato omicidio di Angelo Ferrandi nel marzo 2024, ha portato all’arresto di otto persone – quattro in carcere e quattro ai domiciliari. Secondo gli inquire - facebook.com Vai su Facebook

Un arresto, otto denunce e piede libero e sei patenti ritirate nei controlli dei carabinieri - Un arresto, 8 denunce, 2 persone segnalate alla Prefettura per uso personale di stupefacenti e 6 patenti ritirate dai carabinieri del Comando provinciale di Verbania, nel corso dei controlli svolti su ... ecorisveglio.it scrive

Droga e controlli a tappeto tra Soccavo e Rione Traiano: un arresto e otto denunce - I carabinieri sequestrano oltre 300 grammi di hashish, cocaina e contanti nei quartieri Soccavo e Rione Traiano. Da 2anews.it