AGI - Un ragazzo tunisino di 15 anni indagato per i reati di arruolamento con finalità di terrorismo internazionale e per porto di armi o oggetti atti ad offendere. Questa mattina, infatti, in provincia di Siena, la Digos della Questura di Firenze e la Stazione dei Carabinieri di Montepulciano (SI) hanno dato esecuzione alla misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal gip per i Minorenni di Firenze, Maria Serena Favilli, su richiesta del procuratore Roberta Pieri e del pm Giuseppina Mione, nei confronti del ragazzino. L'indagine è nata nel dicembre 2024, dopo di un intervento dei militari della Stazione di Montepulciano che, dopo una segnalazione di allontanamento del ragazzo da parte del padre, dopo neanche due ore lo hanno trovato mentre vagava nella periferia di Montepulciano. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Un 15enne tunisino radicalizzato attraverso il web, minacciava azioni violente contro i "m...

