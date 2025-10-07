Umbria domani Il partito della Proietti muove i primi passi | Siamo la casa di chi non si riconosce nei partiti

Da Umbria Domani, da cartello elettorale dei civici, moderati e cristiani sociali dell'Umbria al primo movimento civico federato e su base regionale. Il lancio del movimento è avvenuto oggi alla Sala Falcone e Borsellino alla presenza della Presidente dell'Umbria Stefania Proietti, che nel 2016. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

umbria domani partito proiettiProietti, in Umbria modello con civismo alla pari dei partiti - Certo che in Umbria si è creato un modello con il civismo alla pari dei partiti insieme in un governo caratterizzato da armonia e dialogo, come spero percepiscano i cittadini": la presidente della ... Scrive msn.com

umbria domani partito proietti"L'Umbria ha riacceso i motori, ora è un modello di alleanza" - "L’Umbria ha riacceso i motori e, a livello politico, è un modello italiano non solo per numero di alleati ma per la passione, la cultura politica, il progetto politico, le persone giuste che la inter ... Riporta orvietonews.it

