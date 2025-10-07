Umbria Domani il movimento di Stefania Proietti mette radici | Siamo la casa di chi non si riconosce nei partiti

Umbria Domani diventa un movimento civico federato e su base regionale. Il lancio è avvenuto oggi alla Sala Falcone e Borsellino alla presenza della presidente dell'Umbria Stefania Proietti, che nel 2016 fu fondatrice della lista civica Assisi Domani, la quale si è trasformata esattamente un anno. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Cittadini in piazza per la Flotilla: “Non siete soli”. Toscana, Umbria e Liguria si mobilitano e domani sciopero generale

Meteo Umbria: sole oggi e domani, ma martedì rovesci e temporali in arrivo

Umbria domani, Il "partito" della Proietti muove i primi passi: "Siamo la casa di chi non si riconosce nei partiti"

Si prepara un’altra settimana di fuoco per l’Autodromo dell’Umbria. Domani va in scena la Modena Cento Ore, in occasione del 25esimo anno di Modena cento ore. - facebook.com Vai su Facebook

Domani 7 ottobre il primo di tre incontri online, per le piccole e medie imprese, dedicati all’intelligenza artificiale. Iscriviti qui https://umbria.camcom.it/novita/eventi/lia-generativa-capire-la-rivoluzione-e-il-suo-potenziale-per-la-tua-impresa-webinar-7-ottobre… i - X Vai su X

Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni regionali Umbria del 2024 nella provincia di Perugia sono stati resi noti. Riporta corriere.it

Stefania Proietti, chi è la nuova presidente dell’Umbria - Quando i risultati delle Regionali davano ormai per certa la sua vittoria, ha esultato con le mani chiuse a formare un cuore e ha ringraziato i suoi sostenitori. Scrive tg24.sky.it