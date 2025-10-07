Umberto Tozzi dice addio alla musica questa volta davvero | gli ultimi dodici concerti per salutare i fan

Fanpage.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Umberto Tozzi conferma l'addio alla musica e lo fa prolungando il suo tour d'addio con dodici concerti, sette in Italia e cinque in Europa. In più ha pubblicato una canzone i cui ricavati saranno donati all'AIRC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

umberto tozzi dice addioUmberto Tozzi dice addio ai live, 'ogni cosa ha il suo tempo' - "Ripensaci" chiedeva un cartellone nelle prime file dell'Arena di Verona, che ieri sera ha ospitato 'La grande festa' de 'L'ultima notte rosa the final tour', ma Umberto Tozzi ha deciso: "Ogni cosa ha ... Segnala ansa.it

umberto tozzi dice addioUmberto Tozzi dice addio alla scena live, 12 concerti in Italia ed in Europa nel 2026 - A coronamento di questo addio alle scene, il 28 novembre prossimo uscirà 'L’Ultima Notte Rosa Live', doppio album con 23 brani dal tour mondiale riarrangiati con orchestra e cinque inediti, tra cui ... Secondo adnkronos.com

