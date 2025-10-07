Umberto Tozzi dice addio alla musica questa volta davvero | gli ultimi dodici concerti per salutare i fan

Umberto Tozzi conferma l'addio alla musica e lo fa prolungando il suo tour d'addio con dodici concerti, sette in Italia e cinque in Europa. In più ha pubblicato una canzone i cui ricavati saranno donati all'AIRC. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: umberto - tozzi

Umberto Tozzi e i ritratti secenteschi sul tempo che passa

Umberto Tozzi, addio alle scene con sold out all’Arena di Verona

Umberto Tozzi da record: l'ultima impresa? Il 5 ottobre a Verona

Umberto Tozzi dice addio ai live, "ogni cosa ha il suo tempo". Nel 2026 dodici concerti tra Italia e estero, il 5 ottobre sold out a Verona #ANSA - X Vai su X

Ultimo artista della stagione dei concerti di extra lirica in Arena, ieri sera Umberto Tozzi ha dato l’addio ai live con “L’ultima notte rosa the final tour”. La tournée però prosegue all’estero. Vai su Facebook

Umberto Tozzi dice addio ai live, 'ogni cosa ha il suo tempo' - "Ripensaci" chiedeva un cartellone nelle prime file dell'Arena di Verona, che ieri sera ha ospitato 'La grande festa' de 'L'ultima notte rosa the final tour', ma Umberto Tozzi ha deciso: "Ogni cosa ha ... Segnala ansa.it

Umberto Tozzi dice addio alla scena live, 12 concerti in Italia ed in Europa nel 2026 - A coronamento di questo addio alle scene, il 28 novembre prossimo uscirà 'L’Ultima Notte Rosa Live', doppio album con 23 brani dal tour mondiale riarrangiati con orchestra e cinque inediti, tra cui ... Secondo adnkronos.com