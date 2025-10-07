Umberto Tozzi Annuncia l’Addio Finale alle Scene e Presenta un Brano per la Ricerca

Dopo il concerto sold out all’Arena di Verona, il cantautore lancia l’inedito “Vento d’aprile” a sostegno della Fondazione AIRC. Annunciate le ultime sette date in Italia del suo tour finale, “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”. Un Inedito per la Ricerca e la Sensibilizzazione Umberto Tozzi ha presentato il suo nuovo brano inedito, “Vento . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it © Lawebstar.it - Umberto Tozzi Annuncia l’Addio Finale alle Scene e Presenta un Brano per la Ricerca

