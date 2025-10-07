Umberto Tozzi Annuncia l’Addio Finale alle Scene e Presenta un Brano per la Ricerca

Lawebstar.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo il concerto sold out all’Arena di Verona, il cantautore lancia l’inedito “Vento d’aprile” a sostegno della Fondazione AIRC. Annunciate le ultime sette date in Italia del suo tour finale, “L’Ultima Notte Rosa – The Final Show”. Un Inedito per la Ricerca e la Sensibilizzazione Umberto Tozzi ha presentato il suo nuovo brano inedito, “Vento . L'articolo proviene da lawebstar.it. 🔗 Leggi su Lawebstar.it

umberto tozzi annuncia l8217addio finale alle scene e presenta un brano per la ricerca

© Lawebstar.it - Umberto Tozzi Annuncia l’Addio Finale alle Scene e Presenta un Brano per la Ricerca

In questa notizia si parla di: umberto - tozzi

Umberto Tozzi e i ritratti secenteschi sul tempo che passa

Umberto Tozzi, addio alle scene con sold out all’Arena di Verona

Umberto Tozzi da record: l'ultima impresa? Il 5 ottobre a Verona

umberto tozzi annuncia l8217addioUmberto Tozzi, parte da Eboli l’ultimo tour - UMBERTO TOZZI, all’indomani de LA GRANDE FESTA de “L’ULTIMA NOTTE ROSA THE FINAL TOUR” – che si è tenuta domenica 5 ottobre, e che ha celebrato il su ... gazzettadisalerno.it scrive

umberto tozzi annuncia l8217addio“È finita”: i fan di Umberto Tozzi addolorati dal triste annuncio - Umberto Tozzi saluta i fan con il tour d'addio "L'ultima notte rosa". Secondo donnaglamour.it

Cerca Video su questo argomento: Umberto Tozzi Annuncia L8217addio