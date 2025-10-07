Ultim’ora Sinner l’annuncio è una batosta | deve fermarsi

Il 2025 per Sinner si avvia a una chiusura non così rosea come preventivato. L’infortunio a Shangai ha compromesso tutto: a rischio anche altri tornei. La corsa di Jannik Sinner al Rolex Shanghai Masters 2025 si è interrotta bruscamente nel match di terzo turno contro Tallon Griekspoor, quando il numero uno azzurro è stato costretto al ritiro per crampi alla coscia destra sul punteggio di 6-7(3), 7-5, 3-2 per l’olandese. Un ritiro che non solo segna la fine del torneo cinese per il campione uscente, ma compromette in maniera quasi definitiva le sue ambizioni di chiudere l’anno al vertice del ranking ATP. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

