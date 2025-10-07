Ultimissime Juve LIVE | novità importanti sul prossimo direttore sportivo Tudor è sotto esame?
Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Indice dei contenuti. Ultimissime Juve LIVE – 7 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 6 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 5 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 4 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 3 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 2 ottobre 2025. Ultimissime Juve LIVE – 1 ottobre 2025.
In questa notizia si parla di: ultimissime - juve
Mercato Juve: il gioiello dell’Ajax Jorrel Hato adesso può finire in Premier League! Le ultimissime
Ultimissime Juve LIVE: dopo il pareggio contro la Reggiana i bianconeri partono per il ritiro in Germania, l’elenco dei convocati
Ultimissime Juve LIVE: Vlahovic ha comunicato la sua volontà al club, novità per Sancho e Kolo Muani
Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di campionato 2025/26 - Juve Lecce Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 7ª giornata di campionato 2025/26 La Juve Primavera, dopo il passo falso con il Villarreal in Youth ... juventusnews24.com scrive
Juventus-Milan 0-0, risultato finale della partita di Serie A: Pulisic fallisce un rigore, gli highlights - 0: il risultato finale, Pulisic fallisce un rigore. Lo riporta fanpage.it