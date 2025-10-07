Ultimissime Inter LIVE | novità sul rientro di Thuram dall’infortunio ipotesi riscatto per Akanji

Internews24.com | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Indice dei Contenuti. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di LUNEDI’ 6 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di DOMENICA 5 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di SABATO 4 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di VENERDI’ 3 OTTOBRE. Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 7 OTTOBRE. 🔗 Leggi su Internews24.com

ultimissime inter live novit224 sul rientro di thuram dall8217infortunio ipotesi riscatto per akanji

© Internews24.com - Ultimissime Inter LIVE: novità sul rientro di Thuram dall’infortunio, ipotesi riscatto per Akanji

In questa notizia si parla di: ultimissime - inter

Ultimissime Inter LIVE: Hancko nuovo nome per la difesa. Su Pio Esposito un nuovo club dalla Germania!

Ultimissime Inter LIVE: Hancko nuovo nome per la difesa, parla Marotta

Ultimissime Inter LIVE: i nerazzurri puntano a Lookman per l’attacco! Le novità su Frattesi e sugli obiettivi di calciomercato

Monza-Inter LIVE 0-0: Esposito e Bonny in attacco - 1): Thiam; Brorsson, Izzo, Lucchesi ; Birindelli, Pessina, Colombo, Ciurria; Colpani, Caprari; Mota. Riporta calciomercato.com

Cerca Video su questo argomento: Ultimissime Inter Live Novit224