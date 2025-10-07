Ultimi giorni di campagna elettorale | ad Arezzo arrivano i big della politica

In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale che si intensifica negli ultimi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: ultimi - giorni

Ultimi giorni per avere 100€ di sconto su Samsung Galaxy Watch8 e Watch8 Classic

John wick video game: ultimi due giorni per acquistarlo prima della scomparsa

Dichiarazione 770 semplificata: ultimi giorni per inviare i dati

Nicolò #Rovella ha preso la sua decisione: non si sottoporrà all'intervento chirurgico ma proseguirà con la terapia conservativa. Dopo ulteriori consulti negli ultimi giorni ha scelto ancora di non finire sotto i ferri. ? @Laziosiamonoi - X Vai su X

Buon sabato, un caffè al volo e poi di nuovo di corsa per questi ultimi giorni di campagna elettorale. #dettofatto #VotaStefaniaSaccardi - facebook.com Vai su Facebook

Fratoianni e Bonelli a Siena: “Giustizia sociale e ambientale al centro della Toscana che vogliamo” - Ultimi giorni di campagna elettorale in Toscana e tappa senese per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno rilanciato i temi della loro proposta politica a s ... Da radiosienatv.it

Occhiuto chiude la campagna elettorale di Frank Santacroce con news sulla sanità foto - L’uscente vuole un’unica azienda ospedaliera per provincia. Lo riporta catanzaroinforma.it