Ultimi giorni di campagna elettorale | ad Arezzo arrivano i big della politica

Arezzonotizie.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In vista del prossimo appuntamento per il rinnovo del consiglio regionale e del governatore della Regione Toscana, sono previsti anche appuntamenti - aperti alla popolazione - organizzati da candidati e liste. Di seguito il calendario della campagna elettorale che si intensifica negli ultimi. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

ultimi giorni campagna elettoraleFratoianni e Bonelli a Siena: “Giustizia sociale e ambientale al centro della Toscana che vogliamo” - Ultimi giorni di campagna elettorale in Toscana e tappa senese per Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, leader di Alleanza Verdi e Sinistra, che hanno rilanciato i temi della loro proposta politica a s ... Da radiosienatv.it

Occhiuto chiude la campagna elettorale di Frank Santacroce con news sulla sanità foto - L’uscente vuole un’unica azienda ospedaliera per provincia. Lo riporta catanzaroinforma.it

