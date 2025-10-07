Ultima Generazione | 8 ottobre tutti mobilitati per gaza e per la seconda ondata delle flotillas

Ritorniamo in quanto equipaggio di terra per aumentare la pressione su Meloni. Milano, 7 ottobre 2025  – Francesco, medico di 32 anni di  Ultima Generazione  è una delle persone a bordo della nave   Conscious della Freedom Flotilla  in direzione per Gaza che ha lanciato la  data dell’8 ottobre  insieme alle  Comunità Palestinesi d’Europa  per mantenere l’attenzione alta sulla missione e suoi obiettivi ma anche per aumentare la pressione politica sul Governo Meloni a fine di imporre un embargo totale su Israele per interrompere la sua complicità nel genocidio in corso a Gaza.  Per questo chiamiamo alla mobilitazione generale: – presidi di solidarietà, – cortei, – scioperi e azioni pubbliche in tutta Italia e nel mondo nella giornata di mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

