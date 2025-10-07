Ultima Generazione | 8 ottobre tutti mobilitati per gaza e per la seconda ondata delle flotillas
Ritorniamo in quanto equipaggio di terra per aumentare la pressione su Meloni. Milano, 7 ottobre 2025 – Francesco, medico di 32 anni di Ultima Generazione è una delle persone a bordo della nave Conscious della Freedom Flotilla in direzione per Gaza che ha lanciato la data dell’8 ottobre insieme alle Comunità Palestinesi d’Europa per mantenere l’attenzione alta sulla missione e suoi obiettivi ma anche per aumentare la pressione politica sul Governo Meloni a fine di imporre un embargo totale su Israele per interrompere la sua complicità nel genocidio in corso a Gaza. Per questo chiamiamo alla mobilitazione generale: – presidi di solidarietà, – cortei, – scioperi e azioni pubbliche in tutta Italia e nel mondo nella giornata di mercoledì 8 ottobre. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
In questa notizia si parla di: ultima - generazione
Telese Terme, Poste Italiane sostituirà il Postamat in via Roma con un modello di ultima generazione
Fedez, ‘lezione’ a Ultima Generazione su aerei privati: “Rompete solo le scatole”
Ecografo di ultima generazione al Galliera: inaugurato in Medicina Nucleare
Autonomia fino a 21 giorni, GPS di ultima generazione, dati pro-level dedicati agli atleti e monitoraggio della salute ottimizzato, ma anche un’estetica raffinata. I nuovi modelli della HUAWEI WATCH GT 6 Series - compatibili sia con iOS che Android - mostrano - facebook.com Vai su Facebook
Unisciti anche tu, link in BIO! #UltimaGenerazione #PalestineAction #Palestina - X Vai su X
Ultima Generazione, assolti gli attivisti del clima per il blocco del traffico in via Avanzo: «A corsie alterne si poteva transitare» - Il 4 ottobre del 2023 alle 8 del mattino, in via Jacopo Avanzo dietro lo scalo ferroviario, gli ambientalisti di Ultima Generazione hanno messo in piedi un sit- Come scrive ilgazzettino.it
Miglior smartphone gaming: classifica ottobre 2025 - Vediamo quali sono i migliori smartphone da gaming, spaziando tra quelli costruiti specificamente per i videogiochi e quelli più generici. Si legge su msn.com