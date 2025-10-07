Ufo Robot Goldrake Rai 2 conferma il giorno di trasmissione dopo gli ottimi ascolti dell' esordio
Dopo gli ascolti di domenica 5 ottobre, Rai 2 ha preso una decisione su Ufo Robot Goldrake: ecco quando andranno in onda tutti gli altri episodi della serie anime Il ritorno di Ufo Robot Goldrake su Rai 2 era atteso fin da quando, in estate, il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, l'aveva annunciato. L'esordio è avvenuto lo scorso 5 ottobre, a 50 anni esatti dalla prima trasmissione in Giappone. E l'attenzione del pubblico è arrivata alle stelle anche questa volta. Tanto da avere convinto viale Mazzini a confermare l'appuntamento anche per le prossime domeniche. Gli ascolti delle prime due puntate di Goldrake Niente è scontato, certo, ma una serie cult come UFO Robot Goldrake può contare su almeno due generazioni di spettatori pronti a tuffarsi ancora una volta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it
