Ufo Robot Goldrake Rai 2 conferma il giorno di trasmissione dopo gli ottimi ascolti dell' esordio

Movieplayer.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo gli ascolti di domenica 5 ottobre, Rai 2 ha preso una decisione su Ufo Robot Goldrake: ecco quando andranno in onda tutti gli altri episodi della serie anime Il ritorno di Ufo Robot Goldrake su Rai 2 era atteso fin da quando, in estate, il direttore di Rai Kids, Roberto Genovesi, l'aveva annunciato. L'esordio è avvenuto lo scorso 5 ottobre, a 50 anni esatti dalla prima trasmissione in Giappone. E l'attenzione del pubblico è arrivata alle stelle anche questa volta. Tanto da avere convinto viale Mazzini a confermare l'appuntamento anche per le prossime domeniche. Gli ascolti delle prime due puntate di Goldrake Niente è scontato, certo, ma una serie cult come UFO Robot Goldrake può contare su almeno due generazioni di spettatori pronti a tuffarsi ancora una volta . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

ufo robot goldrake rai 2 conferma il giorno di trasmissione dopo gli ottimi ascolti dell esordio

© Movieplayer.it - Ufo Robot Goldrake, Rai 2 conferma il giorno di trasmissione dopo gli ottimi ascolti dell'esordio

In questa notizia si parla di: robot - goldrake

UFO Robot Goldrake torna su Rai2 a 50 anni dalla prima volta: ecco quando

UFO Robot Goldrake, 50 anni da robottone spaziale

UFO Robot Goldrake, la versione restaurata dell'anime da oggi su Rai 2

ufo robot goldrake rai“Goldrake” sarà trasmesso su Rai 2 in fascia preserale - La storica serie animata Goldrake torna su Rai 2 con una nuova collocazione aggiornata nel palinsesto televisivo. Secondo fumettologica.it

ufo robot goldrake raiUfo Robot Goldrake torna in tv dal 5 ottobre, dove e quando vedere il cartone animato cult - Da domenica 5 ottobre 2025 torna su Rai 2 il leggendario Ufo Robot Goldrake, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua prima messa in onda in Giappone. Si legge su corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Ufo Robot Goldrake Rai