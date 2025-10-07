UFFICIALE – Questa partita di Serie A si giocherà in Australia | una cosa mai accaduta

La decisione è di quelle storiche: la UEFA ha approvato in via del tutto eccezionale la richiesta di Lega Serie A e FIGC di far disputare Milan-Como a Perth, in Australia, l’8 febbraio 2026, insieme a quella della RFEF per lo spostamento di Villarreal-Barcellona a Miami il 21 dicembre 2025. Nel comunicato ufficiale, l’organo europeo sottolinea come la scelta non debba costituire un precedente, ribadendo la propria “ chiara opposizione allo svolgimento di partite di campionato nazionale all’estero ”. La decisione arriva dopo una serie di consultazioni avviate con club, leghe, calciatori e tifosi, dalle quali è emersa una diffusa mancanza di sostegno verso l’idea di esportare i match dei tornei nazionali. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

