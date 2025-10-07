Lungo stop in vista della ripresa del campionato: il comunicato ufficiale del club e i tempi di recupero Arriva un altro pesante stop in Serie A in vista della ripresa del campionato. La società ha comunicato l’entità dell’infortunio ed i tempi di recupero. Infortunio serio: il big bianconero fuori per almeno un mese (Foto LaPresse) – calciomercato.it L’Udinese ha confermato ufficialmente la lesione muscolare di Kristensen: “Udinese Calcio comunica che Thomas Kristensen ha riportato una lesione muscolare al bicipite femorale della coscia sinistra. L’infortunio sarà valutato settimana per settimana”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - UFFICIALE: big bianconero ko, ecco quante partite salta