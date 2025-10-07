“Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto del regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l’immunità a Ilaria Salis perchè il suo reato è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione”. Lo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - UE, Weber (Ppe): ‘giusto revocare l’immunità a Ilaria Salis’