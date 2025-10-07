UE Weber Ppe | ‘giusto revocare l’immunità a Ilaria Salis’
"Come Ppe siamo favorevoli al rispetto dello stato di diritto e quindi al rispetto del regolamento del Parlamento europeo: i nostri consiglieri giuridici ci hanno detto che è giusto revocare l'immunità a Ilaria Salis perchè il suo reato è stato commesso prima del suo mandato. Noi siamo per le regole, non bisogna politicizzare la questione".
Ilaria Salis, oggi il voto sull'immunità: "Sarò in Aula a Strasburgo a testa alta". Weber: "E' giusto revocare l'immunità. Il suo reato è stato compiuto prima del suo mandato"
Weber (PPE): "Centrodestra più votato di Macron e Scholz"/ "Italia centrale in Ue: bene Governo sui migranti" - L'Italia torna al centro dell'Ue secondo Weber (PPE): l'accordo con Meloni su Commissari Ue, i "messaggi" a Von der Leyen e il Cdx più votato di Macron
Weber, 'Ppe ha vinto, abbiamo un mandato per guidare l'Ue' - Lo ha detto il presidente del Ppe, Manfred Weber, aprendo la prima riunione di gruppo del Partito popolare europeo