Ue Ilaria Salis mantiene l' immunità per un voto applauso in aula
Strasburgo (Francia), 7 ott. (askanews) - La plenaria del Parlamento europeo ha bocciato la richiesta delle autorità ungheresi di sospendere l'immunità parlamentare di Ilaria Salis. A Strasburgo un applauso ha accolto l'esito del voto: 306 sì, a favore quindi per il mantenimento dell'immunità per l'europarlamentare italiana, 305 no e 17 astensioni. Salis si è alzata in piedi con dei fiori in mano per festeggiare e molti colleghi l'hanno raggiunta per abbracciarla o stringerle la mano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
