Arriva il piano Ue per la difesa dell’industria europea dell’acciaio. La Commissione europea ha presentato oggi, martedì, una proposta per proteggere il settore siderurgico dell’Ue dagli impatti sleali della sovraccapacità globale, definendola un “passo fondamentale per garantire la sostenibilità a lungo termine di un settore strategicamente cruciale”, messo in difficoltà anche dai dazi imposti dal presidente Usa, Donald Trump. Cosa prevede il piano Ue per l’acciaio. Nel rispetto degli impegni stabiliti nel Piano d’azione dell’Ue per l’acciaio e i metalli, la proposta mantiene il principio del libero scambio e rafforza l’impegno con i partner globali per affrontare la sovraccapacità, attraverso: la limitazione dei volumi di importazione esenti da dazi a 18,3 milioni di tonnellate all’anno (una riduzione del 47% rispetto ai contingenti siderurgici del 2024). 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ue, ecco il piano a difesa dell'acciaio: cosa prevede su import e dazi