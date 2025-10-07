Udine | Italia Israele alta tensione in città e l’ombra del Mossad

Lidentita.it | 7 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Udine blindata per Italia-Israele: timori di proteste, tensioni diplomatiche e rischio 3-0 a tavolino per ordine pubblico. L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it

udine italia israele alta tensione in citt224 e l8217ombra del mossad

© Lidentita.it - Udine: Italia Israele, alta tensione in città e l’ombra del Mossad

In questa notizia si parla di: udine - italia

Esposto contro la nazionale israeliana che sfiderà l’Italia a Udine: “Si indaghi sulle loro responsabilità nel genocidio a Gaza”

Vivi l’Italia: itinerario alla scoperta di Udine

Carrarese Ecco le date delle prime gare ufficiali. Lunedì 18 alle 20,45 l’esordio in Coppa Italia a Udine

udine italia israele altaItalia-Israele, polemica e allarme: alta tensione sulla partita valevole per la qualificazione al Mondiale - A una settimana dalla sfida di qualificazione al Mondiale fra le due Nazionali, in programma il 14 ottobre allo Stadio Friuli di Udine, si affina il ... Riporta ilgazzettino.it

udine italia israele altaItalia-Israele a Udine si giocherà in un clima surreale: “10mila persone fuori e 5mila dentro” - Gattuso: “Non possiamo certo dire che l’ambiente sia sereno: ci saranno 10mila persone fuori e 5mila ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Udine Italia Israele Alta