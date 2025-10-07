Ucraina Trump | Ho preso una decisione sui missili Tomahawk

Il presidente Donald Trump è tornato a parlare della guerra in Ucraina, toccando un tema estremamente delicato, l'invio dei missili Tomahawk a Kiev. Non ha fornito dettagli, aggiungendo che vorrebbe "porre alcune domande" agli ucraini su come intendono utilizzare i missili e che non vorrebbe "un'escalation". Il presidente ungherese Orban, intanto, fa sapere che il proprio Paese non sente obblighi morali di sostenere l'adesione di Kiev all'Ue. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

