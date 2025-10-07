Ucraina Trump | Ho preso una decisione sui missili Tomahawk ma prima Kiev deve dirmi come vuole usarli
Raid russi su Leopoli, coinvolti anche attivisti italiani di ritorno da una missione a Kharkiv. "Stanno bene", ha fatto sapere la Farnesina. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: ucraina - trump
Ucraina, Zelensky: “Con Trump negoziamo mega accordo sui droni”. Patriot a Kiev, cosa dicono Usa e Germania
Acquistare armi dagli USA per donarle all’Ucraina: dubbi e rifiuti dei Paesi europei e degli stessi americani sostenitori di Trump
Trump: "Manderò i Patriot all'Ucraina" | "Putin gentile, ma poi di sera bombarda tutti" | Macron: "L'Europa non è mai stata così in pericolo dal 1945"
#TG2000 - Il fronte della guerra in Europa. Pesanti gli attacchi russi su diverse città ucraine. #6ottobre #Ucraina #Leopoli #Russia #Kharkiv #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Putin #Sumy #Odessa #Donbass #Zaporizhzhia #Rubio #Lavro Vai su Facebook
Droni per Trump dall'Ucraina, affare in vista tra Stati Uniti e Zelensky - X Vai su X
Guerra Ucraina, Trump ha autorizzato Kiev a «lanciare attacchi a lungo raggio contro la Russia». Berlino: Mosca sempre più pericolosa per la Nato - Lo ha detto il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius, intervenendo al vertice della sicurezza a Varsavia. Segnala ilmessaggero.it
Ora Trump dice che l’Ucraina potrebbe vincere la guerra - E riprendersi tutti i territori invasi dalla Russia: è l’ennesima volta che il presidente statunitense cambia idea sul tema ... Riporta ilpost.it