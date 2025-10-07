Ucraina Trump | Ho deciso sull’invio di missili Tomahawk a Kiev

Donald Trump ha preso una decisione riguardo all’invio all’Ucraina di missili a lunga gittata Tomahawk. Il presidente ha però precisato di voler “fare alcune domande” a Kiev su come intenda usare i missili: “Non voglio che ci sia un’escalation”, ha affermato. La situazione, dunque, rimane delicata con il cancelliere tedesco Friederich Merz che parla di “guerra ibrida contro la Germania” e con la presidente della Commissione Ue Ursula Von der Leyen che invita i Paesi membri a non cadere nella “trappola” di Mosca. “Seminare divisione, diffondere disinformazione, creare un capro espiatorio. Tutto questo per mettere gli europei gli uni contro gli altri. 🔗 Leggi su Lapresse.it

