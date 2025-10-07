Ucraina nuova ondata di attacchi Trump valuta invio missili Tomahawk

In Ucraina massiccio scambio di droni. La rete delle infrastrutture in diverse regioni finisce sotto attacco della Russia. In migliaia senza luce. Mosca avverte: la consegna a Kiev di missili americani aprirebbe una seria escalation. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, nuova ondata di attacchi. Trump valuta invio missili Tomahawk

Rischi e doti di Yulia Svyrydenko, la nuova premier ucraina (a prova di Trump)

Rimpasto di governo in Ucraina, la pro-Usa Yulia Svyrydenko nuova premier, Rustem Umerov ambasciatore di Kiev negli Stati Uniti

Russia-Ucraina, Meloni spara a zero su Putin e apprezza la nuova rotta di Trump: “Bene il cambio di postura”

Ucraina, ondata di attacchi russi in tutto il Paese: diversi morti e feriti - È di cinque morti e di dieci feriti il bilancio dell'attacco russo, lanciato con "oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco". Come scrive tg.la7.it

Ucraina sotto le bombe, civili nel mirino. Salvi 110 scout italiani. Zelensky: «Manca risposta degna a Putin» - Il presidente ucraino: «Oltre 50 missili e circa 500 droni d'attacco». Da editorialedomani.it