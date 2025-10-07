Ucraina nuova ondata di attacchi Trump valuta invio missili Tomahawk

In Ucraina massiccio scambio di droni. La rete delle infrastrutture in diverse regioni finisce sotto attacco della Russia. In migliaia senza luce. Mosca avverte: la consegna a Kiev di missili americani aprirebbe una seria escalation. Servizio di Vito D’Ettorre TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

