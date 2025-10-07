Ucraina l’Europa è pronta a scendere in campo | Nemico comune Trump invia missili Tomahawk

Notte di tensione nei cieli russi, dove i sistemi di difesa di Mosca hanno intercettato  uno sciame record di droni ucraini. Secondo quanto comunicato dal  ministero della Difesa russo, sarebbero stati  abbattuti 184 velivoli senza pilota  in diverse regioni del Paese, in particolare nelle aree di  Kursk e Belgorod, con uno dei droni che avrebbe addirittura puntato su  Mosca. L’agenzia  Tass  ha diffuso la notizia, parlando di “attacco massiccio” e di un incremento significativo delle incursioni nelle ultime settimane. Nel frattempo,  l’escalation tra Russia ed Europa  appare sempre più concreta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Lo scenario internazionale: “Non c’è solo l’Ucraina. Putin minaccia l’Europa”

Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Lo zar: «La pace? Lo spero, ma l'Europa non sia di ostacolo»

Trump, 'l'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina'

