Ucraina l’Europa è pronta a scendere in campo | Nemico comune Trump invia missili Tomahawk
Notte di tensione nei cieli russi, dove i sistemi di difesa di Mosca hanno intercettato uno sciame record di droni ucraini. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo, sarebbero stati abbattuti 184 velivoli senza pilota in diverse regioni del Paese, in particolare nelle aree di Kursk e Belgorod, con uno dei droni che avrebbe addirittura puntato su Mosca. L’agenzia Tass ha diffuso la notizia, parlando di “attacco massiccio” e di un incremento significativo delle incursioni nelle ultime settimane. Nel frattempo, l’escalation tra Russia ed Europa appare sempre più concreta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Lo scenario internazionale: “Non c’è solo l’Ucraina. Putin minaccia l’Europa”
Trump-Putin, tre ore di colloquio in Alaska e «grandi progressi», ma il cessate il fuoco in Ucraina ancora non c'è | Lo zar: «La pace? Lo spero, ma l'Europa non sia di ostacolo»
Trump, 'l'Europa è in grado di proteggere l'Ucraina'
UCRAINA | Mosca: "L'Europa sulla via dell'escalation, rischi molto alti". Trump: "ho preso una decisione sui missili Tomahawk a Kiev. Ma devo sapere come vogliono usarli". #ANSA
#TG2000 - Il fronte della guerra in Europa. Pesanti gli attacchi russi su diverse città ucraine. #6ottobre #Ucraina #Leopoli #Russia #Kharkiv #Zelensky #Trump #RussiaUkraineWar #Ukraine #Putin #Sumy #Odessa #Donbass #Zaporizhzhia #Rubio #Lavro
Ucraina: 232 pazienti malati o disabili trasportati in volo in Italia dall’inizio della guerra - Al Salone REAS di Montichiari, che apre domani, si farà il punto anche sul supporto sanitario della protezione civile, in presenza del capo del Dipartimento Curcio e con il console ucraino Kartysh ... disabili.com scrive