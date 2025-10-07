Ucraina l’Europa è pronta a scendere in campo | Nemico comune Trump invia missili Tomahawk

Notte di tensione nei cieli russi, dove i sistemi di difesa di Mosca hanno intercettato uno sciame record di droni ucraini. Secondo quanto comunicato dal ministero della Difesa russo, sarebbero stati abbattuti 184 velivoli senza pilota in diverse regioni del Paese, in particolare nelle aree di Kursk e Belgorod, con uno dei droni che avrebbe addirittura puntato su Mosca. L’agenzia Tass ha diffuso la notizia, parlando di “attacco massiccio” e di un incremento significativo delle incursioni nelle ultime settimane. Nel frattempo, l’escalation tra Russia ed Europa appare sempre più concreta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

