Ucraina attacchi a Poltava e Kharkiv Mosca | Europa verso escalation

In Ucraina la guerra non si ferma. Nella notte ancora droni e missili russi in diverse zone del Paese. Servizio di Marco Burini TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Ucraina, attacchi a Poltava e Kharkiv. Mosca: Europa verso escalation

In questa notizia si parla di: ucraina - attacchi

Missili e droni sull'Ucraina, ancora una notte di attacchi

L’Ue dice che la Russia ha attaccato l’Ucraina con armi chimiche: “Oltre 9mila attacchi proibiti”

Ucraina, Kaja Kallas contro Putin: “Più di 9mila attacchi russi con armi chimiche, vogliono causare sempre più dolore per resa di Kiev”

Guerra in #Ucraina: #Kyiv risponde agli attacchi di #Mosca aumentando i raid in profondità in territorio nemico. Colpita una fabbrica di esplosivi, un terminal petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. - X Vai su X

Guerra in #Ucraina: #Kyiv risponde agli attacchi di #Mosca aumentando i raid in profondità in territorio nemico. Colpita una fabbrica di esplosivi, un terminal petrolifero in Crimea e infrastrutture energetiche nella regione di Belgorod. Sul campo i russi continua - facebook.com Vai su Facebook

Ucraina: Droni sulla Poltava, colpiti edifici amministrativi - Le forze russe hanno attaccato la regione di Poltava con droni durante la notte, provocando incendi in diverse località. msn.com scrive

Ucraina-Russia, attacchi contro Kiev e pioggia di droni sui territori di Mosca: morti e feriti - Mentre il presidente Usa Donald Trump annuncia di aver preso una decisione sui missili Tomahawk da inviare in Ucraina, continua senza sosta la guerra tra Kiev e la Russia tra massicci attacchi con dro ... Lo riporta msn.com