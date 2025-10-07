Uccise il padre con una mazza da baseball | ergastolo per Michele Fresi l'accusa aveva chiesto 30 anni
Il 7 ottobre la Corte d'Assise del tribunale di Sassari ha condannato Michele Fresi al massimo della pena, con isolamento diurno in carcere per un anno. Nel dicembre 2023 uccise il padre Giovanni di 58 anni colpendolo ripetutamente con una mazza da baseball. 🔗 Leggi su Fanpage.it
