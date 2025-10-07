Uccide il padre con una mazza da baseball | Michele Fresi la sentenza è appena arrivata

Ergastolo. È questa la condanna inflitta a Michele Fresi, oggi 28enne, per l’ omicidio del padre, avvenuto nella notte tra il 27 e il 28 dicembre 2023 nel centro di Arzachena, in provincia di Sassari. La sentenza è stata pronunciata il 7 ottobre dalla Corte d’Assise di Sassari, che ha disposto anche un anno di isolamento diurno in carcere. Quel giorno, Fresi colpì a morte il padre, Giovanni Fresi, orafo 58enne, con una mazza di legno. Una violenza improvvisa e brutale, avvenuta in strada, sotto gli occhi di alcuni residenti. L’uomo, gravemente ferito alla testa, morì poche ore dopo in ospedale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

